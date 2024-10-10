«Галатасарай» хочет выкупить Осимхена у «Наполи» в январе, цена – 75 млн евро. «Челси» сохраняет интерес, «синим» придется доплатить 6 млн (Corriere dello Sport)
Виктор Осимхен может решить трансферный вопрос зимой.
Как сообщает Corriere dello Sport, «Галатасарай» всерьез раздумывает о выкупе нигерийского нападающего, арендованного в начале сезона, в январе. После перехода в турецкий клуб в контракте футболиста действует новая, сниженная сумма отступных – 75 млн евро.
Отмечается, что «Челси» после попыток приобрести Осимхена прошлым летом по-прежнему сохраняет к нему интерес. «Синие» также рассматривают возможность подписания игрока в зимнее трансферное окно.
В этом случае лондонцам, как и любому другому клубу, придется заплатить 81 миллион евро – 75 миллионов «Наполи» и 6 миллионов «Галатасараю» за расторжение аренды.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Corriere dello Sport
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости