«Галатасарай» хочет выкупить Осимхена у «Наполи» в январе, цена – 75 млн евро. «Челси» сохраняет интерес, «синим» придется доплатить 6 млн (Corriere dello Sport)

Виктор Осимхен может решить трансферный вопрос зимой.

Как сообщает Corriere dello Sport, «Галатасарай » всерьез раздумывает о выкупе нигерийского нападающего, арендованного в начале сезона, в январе. После перехода в турецкий клуб в контракте футболиста действует новая, сниженная сумма отступных – 75 млн евро.

Отмечается, что «Челси » после попыток приобрести Осимхена прошлым летом по-прежнему сохраняет к нему интерес. «Синие» также рассматривают возможность подписания игрока в зимнее трансферное окно.

В этом случае лондонцам, как и любому другому клубу, придется заплатить 81 миллион евро – 75 миллионов «Наполи » и 6 миллионов «Галатасараю» за расторжение аренды.