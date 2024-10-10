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  • «Галатасарай» хочет выкупить Осимхена у «Наполи» в январе, цена – 75 млн евро. «Челси» сохраняет интерес, «синим» придется доплатить 6 млн (Corriere dello Sport)
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«Галатасарай» хочет выкупить Осимхена у «Наполи» в январе, цена – 75 млн евро. «Челси» сохраняет интерес, «синим» придется доплатить 6 млн (Corriere dello Sport)

Виктор Осимхен может решить трансферный вопрос зимой.

Как сообщает Corriere dello Sport, «Галатасарай» всерьез раздумывает о выкупе нигерийского нападающего, арендованного в начале сезона, в январе. После перехода в турецкий клуб в контракте футболиста действует новая, сниженная сумма отступных – 75 млн евро.

Отмечается, что «Челси» после попыток приобрести Осимхена прошлым летом по-прежнему сохраняет к нему интерес. «Синие» также рассматривают возможность подписания игрока в зимнее трансферное окно.

В этом случае лондонцам, как и любому другому клубу, придется заплатить 81 миллион евро – 75 миллионов «Наполи» и 6 миллионов «Галатасараю» за расторжение аренды.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Corriere dello Sport
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoГалатасарай
logoвысшая лига Турция
возможные трансферы
logoНаполи
logoВиктор Осимхен
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