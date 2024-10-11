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  • Португальский журналист о Роналду в сборной: «Лучшие годы талантливого поколения проходят. Сантуш пытался убрать его неприкосновенный статус, но с Мартинесом все иначе»
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Португальский журналист о Роналду в сборной: «Лучшие годы талантливого поколения проходят. Сантуш пытался убрать его неприкосновенный статус, но с Мартинесом все иначе»

Португальский журналист призвал ограничить статус Криштиану Роналду в сборной.

«Cпоры не о его возрасте, а о многом другом. Пепе был 41 год, но его выступления прошлым летом в целом получили высокую оценку.

А вот игра Роналду на последнем чемпионате мира и Евро оставляла желать лучшего. Фернанду Сантуш [бывший тренер сборной Португалии] пытался положить конец его неприкосновенному статусу, но с Мартинесом этого не произошло.

Федерация футбола Португалии отказалась заканчивать его историю с командой после ЧМ в Катаре, и это помогает понять решение назначить Мартинеса.

Конечно, нельзя преуменьшать значение Роналду и его бренда, но лучшие годы невероятно талантливого поколения проходят, и по-прежнему не видно, чтобы они могли проявлять полную свободу в игре с мячом.

Иной подход к Роналду, с упором на отдельные ситуации, где он мог бы приносить пользу, был бы гораздо более продуктивным на данном этапе его карьеры», – сказал португальский журналист Томаш Да Кунья в интервью BBC.

Также Да Кунья высказался о желании Роналду достичь отметки в 1000 голов в карьере, прежде чем он подумает о завершении. 

«Это уже оказало влияние в последние несколько лет – команда всегда играет на него, и сам Роналду индивидуалистично относится к этой ситуации», – добавил он.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoПепе
logoЕвро-2024
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoФернанду Сантуш
logoРоберто Мартинес
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