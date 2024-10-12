Семак о 4:1 с «Войводиной»: «Главное, что все живы-здоровы. Хорошо, что Соболев забил и отдал голевые передачи – для уверенности и адаптации это очень важно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры с «Войводиной».

Петербургский клуб одержал победу со счетом 4:1 в товарищеском матче. Нападающий Александр Соболев отметился двумя голами и двумя ассистами.

– Что больше всего понравилось в действиях команды в этом экспериментальном варианте?

– Сложно сказать. Прояснил какие‑то моменты для себя, но главное, что все живы-здоровы. Те игроки, которые много пропустили, получили игровую практику. Горшков, Ахметов , Родригао долго не играли. Было важно, чтобы они через игры возвращались в обойму игроков, на которых мы можем рассчитывать.

Хорошо, что Саша Соболев забил и отдал голевые передачи, сыграл хороший матч. Для уверенности и адаптации это очень важный момент, – сказал Семак .