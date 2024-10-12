Мостовой получил травму в сборной России. Вингер «Зенита» пропускает матч с «Войводиной»

Сергей Семак сообщил, что Андрей Мостовой получил повреждение в сборной России.

«Зенит » принимает сербскую «Войводину» в рамках Winline Суперсерии. Перед матчем главный тренер «Зенита» предупредил, что Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой не сыграют из-за травм.

«У Вячеслава Караваева снова небольшие проблемы, поэтому он не может принять участие в матче.

Мостовой из сборной приехал с травмой, тоже не может играть», – сказал главный тренер «Зенита ».