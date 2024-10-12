Мостовой получил травму в сборной России. Вингер «Зенита» пропускает матч с «Войводиной»
Сергей Семак сообщил, что Андрей Мостовой получил повреждение в сборной России.
«Зенит» принимает сербскую «Войводину» в рамках Winline Суперсерии. Перед матчем главный тренер «Зенита» предупредил, что Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой не сыграют из-за травм.
«У Вячеслава Караваева снова небольшие проблемы, поэтому он не может принять участие в матче.
Мостовой из сборной приехал с травмой, тоже не может играть», – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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