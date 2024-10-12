Болельщики «Зенита» освистали Соболева после его гола «Войводине»
Болельщики «Зенита» неодобрительно отреагировали на гол Александра Соболева.
Нападающий петербургского клуба открыл счет в товарищеском матче с «Войводиной» (1:1, первый тайм).
Фанаты сине-бело-голубых отреагировали на объявление имени автора гола свистом и неодобрительным гулом.
Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе этого года. Статистику игрока можно найти здесь.
Глушенков об оскорблениях Соболева: «Он по характеру как я – не обращает внимания на все, что происходит за полем. #######? Да, все докажет на поле»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ultras Action
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