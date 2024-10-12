Болельщики «Зенита» освистали Соболева после его гола «Войводине»

Болельщики «Зенита» неодобрительно отреагировали на гол Александра Соболева.

Нападающий петербургского клуба открыл счет в товарищеском матче с «Войводиной» (1:1, первый тайм).

Фанаты сине-бело-голубых отреагировали на объявление имени автора гола свистом и неодобрительным гулом.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе этого года. Статистику игрока можно найти здесь .

Глушенков об оскорблениях Соболева: «Он по характеру как я – не обращает внимания на все, что происходит за полем. #######? Да, все докажет на поле»