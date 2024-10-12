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Экс-биатлонист Васильев против пива на стадионах: «Начнется быдлячество. Русский человек не знает меры»

Дмитрий Васильев выступил против продажи пива на российских стадионах.

«Отрицательно отношусь к возможному возврату пива на стадионы. Пьяные болельщики – это зло. Примеров масса. Русский человек, как известно, не знает меры. Когда он позволяет себе лишнее, то позволяет себе всякое.

Наконец-то на стадионах стали появляться семьи с маленькими детьми. Это повлияло на формирование там здоровой атмосферы. Не стало, простите за выражение, быдлячества. Люди приходят отдохнуть с семьями и получить эмоции. Это здорово. Если пустить пиво на стадионы, начнется опять то самое быдлячество.

Я понимаю, для чего это делается. Это бизнес и большие деньги. Но спортивные объекты абсолютно не для этого. Даже на Западе уже во многом идет тенденция к продаже только безалкогольного пива на стадионах. У нас еще хорошо, что хоть водку не продают на стадионах. Если бы начали продавать, ее бы скупили еще до начала матча.

Я считаю, что ни в коем случае нельзя допускать ничего подобного. Спорт должен существовать без алкоголя. Да и вообще жизнь наша должна быть трезвой. Я сам трезвенник и советую всем вести здоровой образ жизни», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Васильев
алкоголь и спорт
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