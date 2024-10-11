Непомнящий о словах Глушенкова про пиво: «Так можно восстанавливать водно-солевой баланс. Игрок уровня топ-команд РПЛ должен изучать организм и понимать, что ему можно, а что нет»
Валерий Непомнящий отреагировал на слова Максима Глушенкова о пиве.
Ранее полузащитник «Зенита» рассказал, что пьет пиво после матчей.
«Я в свои времена абсолютно не возражал, если игроки позволяли себе восстанавливаться таким образом. Это достаточно философская тема понятия профессионализма.
Когда человек доходит до уровня игрока сборной, уровня топ-команд РПЛ, то должен изучать свой организм и понимать, что ему можно, а что нельзя, с кем и когда.
Когда разговор идет о пиве, водно-солевой баланс можно восстанавливать и таким образом», – сказал бывший тренер сборной Камеруна.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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