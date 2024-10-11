Непомнящий о словах Глушенкова про пиво: «Так можно восстанавливать водно-солевой баланс. Игрок уровня топ-команд РПЛ должен изучать организм и понимать, что ему можно, а что нет»

Валерий Непомнящий отреагировал на слова Максима Глушенкова о пиве.

Ранее полузащитник «Зенита » рассказал , что пьет пиво после матчей.

«Я в свои времена абсолютно не возражал, если игроки позволяли себе восстанавливаться таким образом. Это достаточно философская тема понятия профессионализма.

Когда человек доходит до уровня игрока сборной, уровня топ-команд РПЛ , то должен изучать свой организм и понимать, что ему можно, а что нельзя, с кем и когда.

Когда разговор идет о пиве, водно-солевой баланс можно восстанавливать и таким образом», – сказал бывший тренер сборной Камеруна.