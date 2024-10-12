АПЛ – лучшая лига мира по версии Opta. Серия А и Бундеслига делят 2-е место, Ла Лига и Лига 1 – 4-е, МЛС на 9-й строчке
Opta обновила рейтинг сильнейших лиг мира.
Компания, занимающаяся спортивной аналитикой, представила новую версию списка 20 лучших лиг мира. Главным критерием при составлении рейтинга был средний показатель силы всех команд: клубы получили баллы по шкале от 0 до 100. Мир РПЛ не вошла в топ-20.
Первая десятка лучших лиг выглядит так:
1. АПЛ – 87,9.
2-3. Серия А – 86,2.
2-3. Бундеслига – 86,2.
4-5. Ла Лига – 85,1.
4-5. Лига 1 – 85,1.
6. Лига Бразилии – 80,8.
7. Лига Португалии – 80,1.
8. Лига Бельгии – 79,2.
9. МЛС – 78,2.
10. Чемпионшип – 77,6.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Analyst
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