АПЛ – лучшая лига мира по версии Opta. Серия А и Бундеслига делят 2-е место, Ла Лига и Лига 1 – 4-е, МЛС на 9-й строчке

Opta обновила рейтинг сильнейших лиг мира.

Компания, занимающаяся спортивной аналитикой, представила новую версию списка 20 лучших лиг мира. Главным критерием при составлении рейтинга был средний показатель силы всех команд: клубы получили баллы по шкале от 0 до 100. Мир РПЛ не вошла в топ-20.

Первая десятка лучших лиг выглядит так:

1. АПЛ – 87,9.

2-3. Серия А – 86,2.

2-3. Бундеслига – 86,2.

4-5. Ла Лига – 85,1.

4-5. Лига 1 – 85,1.

6. Лига Бразилии – 80,8.

7. Лига Португалии – 80,1.

8. Лига Бельгии – 79,2.

9. МЛС – 78,2.

10. Чемпионшип – 77,6.