Де ла Фуэнте о Ямале: «Я говорю, что игроков с таким талантом коснулся жезл Божий. Важно не пытаться опередить события – этим можно все испортить»
– У меня такое ощущение, что Ламин гораздо более зрелый человек, чем большинство подростков в 16-17 лет.
– Это общая черта игроков такого типа. Когда у игрока есть такой талант, я говорю, что его коснулся жезл Божий, что он не такой, как все... Это игроки, которые в свои 17 лет не имеют ничего общего со своими сверстниками. Они гораздо более зрелые, очень ответственные, они понимают и принимают любую ситуацию, потому что они великолепны.
Но я также видел футболистов, которые в итоге оказывались на обочине. Важно не допустить ошибку, пытаясь опередить события, – этим можно все испортить. Нужно следить за тем, чтобы [молодые футболисты] очень хорошо играли в футбол, и за тысячей других деталей, которые действительно важны, – сказал главный тренер сборной Испании.
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