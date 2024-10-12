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Де ла Фуэнте о Ямале: «Я говорю, что игроков с таким талантом коснулся жезл Божий. Важно не пытаться опередить события – этим можно все испортить»

Луис де ла Фуэнте высказался о Ламине Ямале.

– У меня такое ощущение, что Ламин гораздо более зрелый человек, чем большинство подростков в 16-17 лет.

– Это общая черта игроков такого типа. Когда у игрока есть такой талант, я говорю, что его коснулся жезл Божий, что он не такой, как все... Это игроки, которые в свои 17 лет не имеют ничего общего со своими сверстниками. Они гораздо более зрелые, очень ответственные, они понимают и принимают любую ситуацию, потому что они великолепны.

Но я также видел футболистов, которые в итоге оказывались на обочине. Важно не допустить ошибку, пытаясь опередить события, – этим можно все испортить. Нужно следить за тем, чтобы [молодые футболисты] очень хорошо играли в футбол, и за тысячей других деталей, которые действительно важны, – сказал главный тренер сборной Испании

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoЛуис де ла Фуэнте
logoЛамин Ямаль
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