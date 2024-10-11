Ямаль получил 10-й номер в сборной Испании на матчи с Данией и Сербией
Ламин Ямаль получил десятый номер в сборной Испании.
Команда Луиса де ла Фуэнте сыграет со сборными Дании и Сербии 12 и 15 октября в рамках Лиги наций.
17-летний вингер, представляющий «Барселону», выступит в этих матчах под десятым номером.
В сборной Испании этот номер ранее был закреплен за Дани Ольмо. Полузащитник «Барселоны» не был вызван из-за травмы.
Опубликовано: Илья Учватов
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