Ямаль получил 10-й номер в сборной Испании на матчи с Данией и Сербией

Ламин Ямаль получил десятый номер в сборной Испании.

Команда Луиса де ла Фуэнте сыграет со сборными Дании и Сербии 12 и 15 октября в рамках Лиги наций.

17-летний вингер, представляющий «Барселону», выступит в этих матчах под десятым номером.

В сборной Испании этот номер ранее был закреплен за Дани Ольмо. Полузащитник «Барселоны» не был вызван из-за травмы.