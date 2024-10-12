Гасперини отдал бы «Золотой мяч» Лукману: «Он своими подвигами позволил «Аталанте» выиграть Лигу Европы. Тренер? Анчелотти»
На приз лучшему футболисту года по версии France Football претендуют 30 игроков. Имя победителя будет названо на церемонии награждения 28 октября.
66-летний итальянский специалист вошел в шестерку номинантов на приз лучшему тренеру года.
– В ближайшее время состоится вручение «Золотого мяча». Кому бы вы его вручили?
– Лукману, который своими подвигами позволил нам выиграть Лигу Европы.
– А «Золотой мяч» для тренера? Раз уж вы номинированы...
– Анчелотти за постоянство и результаты. Но и все остальные добились невероятных результатов. Быть в их числе – все равно что уже победить, – сказал главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
В прошлом сезоне 26-летний Лукман провел за клуб 45 матчей во всех турнирах, сделал 9 результативных передач и забил 17 голов, включая хет-трик в финале Лиги Европы с «Байером» (3:0).
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