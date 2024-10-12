Гасперини отдал бы «Золотой мяч» Лукману: «Он своими подвигами позволил «Аталанте» выиграть Лигу Европы. Тренер? Анчелотти»

Джан Пьеро Гасперини назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч».

На приз лучшему футболисту года по версии France Football претендуют 30 игроков. Имя победителя будет названо на церемонии награждения 28 октября.

66-летний итальянский специалист вошел в шестерку номинантов на приз лучшему тренеру года.

– В ближайшее время состоится вручение «Золотого мяча». Кому бы вы его вручили?

– Лукману, который своими подвигами позволил нам выиграть Лигу Европы.

– А «Золотой мяч» для тренера? Раз уж вы номинированы...

– Анчелотти за постоянство и результаты. Но и все остальные добились невероятных результатов. Быть в их числе – все равно что уже победить, – сказал главный тренер «Аталанты » Джан Пьеро Гасперини .

В прошлом сезоне 26-летний Лукман провел за клуб 45 матчей во всех турнирах, сделал 9 результативных передач и забил 17 голов, включая хет-трик в финале Лиги Европы с «Байером» (3:0).