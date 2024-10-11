Гасперини о новом формате ЛЧ: «Своего рода Суперлига: все направлено на увеличение зрелищности. Иногда это наносит ущерб – играем каждые 3 дня, не знаю, приводит ли это к травмам»
Джан Пьеро Гасперини высказался о новом формате Лиги чемпионов.
«В этом году это новое соревнование с экспериментальной формулой. В Лиге чемпионов встречаются команды, привыкшие побеждать в чемпионатах или занимать высокие позиции.
Эта новая формула – своего рода попытка Суперлиги: в ней играют гораздо больше матчей. Мы поймем позже, более ли это зрелищно. Все направлено на то, чтобы попытаться увеличить зрелищность: это не всегда успешно, и иногда даже наносит некоторый ущерб. Они пытаются увеличить доходы.
Мы играем каждые три дня, и я не знаю, становится ли этой причиной травм», – заявил главный тренер «Аталанты» в интервью La Gazzetta dello Sport.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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