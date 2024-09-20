«Арсенал» играл так, будто их устраивала ничья, у «Аталанты» было больше шансов. Жаль, что Ретеги не забил пенальти – это был его лучший матч, вероятно». Гасперини про 0:0 в ЛЧ
Встреча команд в 1-м туре Лиги чемпионов завершилась со счетом 0:0.
В начале 2-го тайма матча Лиги чемпионов арбитр Клеман Тюрпен назначил пенальти в ворота «Арсенала» после фола Томаса Парти на Эдерсоне в штрафной площади. Давид Райя отразил удар Матео Ретеги с 11-метровой отметки, а затем отбил удар форварда «Аталанты» на добивании.
«Конечно, есть о чем жалеть, пенальти – это всегда отличная возможность, и повести в счете в тот момент было бы важно. Тем не менее мы должны быть довольны – мы сыграли на высоком уровне, сопоставимом с уровнем соперника.
Сэйв [Давида Райи] был выдающимся, но после удара головой [на добивании] мяч прошел слишком близко от него. Жаль, потому что это было, пожалуй, лучшее выступление Ретеги за команду, он очень старался и заслужил гол.
Я восхищаюсь «Арсеналом», и хотя сегодня они не преуспели в атаке, но доказали свою надежность и подтвердили, что их трудно сломить. Эта игра сделает нас сильнее, мы многому научились.
В последнее время мы провели несколько хороших матчей, но не проявили себя должным образом в матче с «Интером». По крайней мере, сегодня мы узнали, как играть против соперников такого уровня.
Мне показалось, что «Арсенал» играл так, будто их устраивала ничья, и мы не добились непредсказуемого завершения, в котором нуждались, поскольку они были прижаты в своей штрафной площади.
Мне показалось, что у нас было больше шансов на победу, чем у них», – сказал главный тренер «Аталанты» в интервью Sky Sport.
Райя – монстр! Безумный двойной сэйв: взял пенальти и добивание с пары метров
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