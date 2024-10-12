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  • Аршавин о Слишковиче в «Оренбурге»: «Почему он говорит о 2-3 годах работы? Готовит руководство к тому, что могут вылететь? В «Спартаке» он ничего не выдумывал, простые решения принимал»
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Аршавин о Слишковиче в «Оренбурге»: «Почему он говорит о 2-3 годах работы? Готовит руководство к тому, что могут вылететь? В «Спартаке» он ничего не выдумывал, простые решения принимал»

Андрей Аршавин высказался о перспективах Владимира Слишковича в «Оренбурге».

Слишкович ранее работал помощником тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, а после его отставки был исполняющим обязанности главного тренера красно‑белых. На этой неделе босниец возглавил «Оренбург».

«Он говорит, что какая разница, где решать проблемы – в «Спартаке» или «Оренбурге». Я не согласен. Мне кажется, большая разница. Совсем другой уровень, игроки, антураж, обстановка.

Ему сейчас надо вытаскивать команду с 15‑го места. Почему он говорит о двух‑трех годах работы? Это он готовит руководство к тому, что они могут вылететь? В этом плане многое непонятно.

В «Спартаке» он ничего не выдумывал, очень простые решения принимал. Но самую важную игру для того отрезка – в Кубке против «Балтики» – он проиграл. Одно делать выигрывать отдельные матчи, другое дело выигрывать самые важные матчи», – сказал бывший игрок «Зенита». 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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