Гладилин о Слишковиче в «Оренбурге»: «Правильное решение руководства. В «Спартаке» у него не было ошибок – лакмусовая бумажка для карьеры»

Валерий Гладилин одобрил назначение Владимира Слишковича в «Оренбург».

– Как вы отнеслись к назначению Слишковича в «Оренбург»?

– Очень хорошо. Когда он работал в «Спартаке», то сохранил команду в том лидирующем положении, в котором принял. Он ничего не проиграл. Ошибок у него не было. Поэтому руководители «Оренбурга » приняли правильное решение. Человек знает наш чемпионат, проявил себя здесь, хорошо говорит по‑русски.

– В «Спартаке», когда он заменял Абаскаля, ни разу не проиграл. По итогам апреля 2024 года он был признан лучшим тренером месяца. Думаете, именно его работа в «Спартаке» так повлияла на интерес к нему?

– Конечно. Если ты себя проявляешь в «Спартаке» – это лакмусовая бумажка и реклама для дальнейшей тренерской карьеры.

– То есть вы не считаете, что такая хорошая статистика Слишковича в «Спартаке» – это случайность?

– Нет. Он принимал правильные решения в непростой ситуации. Я как тренер понимаю, что ему было непросто, но он здорово разрулил ситуацию. Думаю, он бы нашел общий язык со Станковичем , но захотел поработать самостоятельно. Он давно созрел для этого.

– Как думаете, Слишкович спасет «Оренбург» от вылета, если учесть потенциал команды?

– У клуба не все потеряно. Сейчас будет пауза, то есть Слишкович вовремя принимает команду. Есть время для подготовки. Он знает наш чемпионат, поэтому шансы решить задачу по сохранению прописки в РПЛ хорошие, – сказал бывший игрок «Спартака».