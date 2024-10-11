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Владимир Слишкович: «Спартак» – огромный европейский клуб. Все, что вокруг него – вау. На каждом матче 20-25 тысяч человек, несколько миллионов смотрят и болеют»

Владимир Слишкович назвал «Спартак» большим европейским клубом.

Боснийский специалист работал ассистентом главного тренера красно-белых с июня 2022 по апрель 2024 года, затем стал исполняющим обязанности главного тренера до июня 2024-го.

– Прочувствовали народную любовь?

– Это чувствуется. Не знаю, как именно, но чувствуется. Всем интересно, что происходит в «Спартаке» как с позитивной стороны, так и с негативной. Все спрашивают и пишут, вообще все.

– Давление чувствовали?

– Нет, потому что почти не проигрывал. Но на каждый матч приезжает 20-25 тысяч человек, несколько миллионов смотрят и болеют. Ты держишь это в голове.

Но у меня во время игр перед глазами только поле, мне важно, что происходит там, я придумываю замены, тактику, нахожусь в контакте с игроками. Но да, чувствую все, что вокруг.

Ты сам ощущаешь, что «Спартак» – огромный европейский клуб. Не российский, а именно европейский. Все, что вокруг него – вау! – сказал главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович.

Слишкович возглавил «Оренбург»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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