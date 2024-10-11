Владимир Слишкович: «Спартак» – огромный европейский клуб. Все, что вокруг него – вау. На каждом матче 20-25 тысяч человек, несколько миллионов смотрят и болеют»
Боснийский специалист работал ассистентом главного тренера красно-белых с июня 2022 по апрель 2024 года, затем стал исполняющим обязанности главного тренера до июня 2024-го.
– Прочувствовали народную любовь?
– Это чувствуется. Не знаю, как именно, но чувствуется. Всем интересно, что происходит в «Спартаке» как с позитивной стороны, так и с негативной. Все спрашивают и пишут, вообще все.
– Давление чувствовали?
– Нет, потому что почти не проигрывал. Но на каждый матч приезжает 20-25 тысяч человек, несколько миллионов смотрят и болеют. Ты держишь это в голове.
Но у меня во время игр перед глазами только поле, мне важно, что происходит там, я придумываю замены, тактику, нахожусь в контакте с игроками. Но да, чувствую все, что вокруг.
Ты сам ощущаешь, что «Спартак» – огромный европейский клуб. Не российский, а именно европейский. Все, что вокруг него – вау! – сказал главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович.
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