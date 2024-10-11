Ван Дейк получил две желтые в течение 3 минут – за споры с судьей и фол на форварде Венгрии
Вирджил ван Дейк удален во втором тайме игры Лиги наций.
Защитник сборной Нидерландов на 76-й минуте матча против Венгрии получил желтую карточку, выразив недовольство решением главного арбитра Лукаса Фэндриха.
Менее чем через три минуты представляющий «Ливерпуль футболист, пытаясь на фланге остановить Кевина Чобота, сбил форварда и был удален.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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