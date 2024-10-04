Ван Дейк, де Лигт, Симонс, Гакпо, Мален и Зиркзе – в составе Нидерландов на матчи Лиги наций против Германии и Венгрии
На игры Лиги наций УЕФА против Венгрии (11 октября) и Германии (14 октября) были вызваны 23 футболиста.
Вратари: Барт Вербрюгген («Брайтон»), Марк Флеккен («Брентфорд»), Ник Олей («Спарта» Роттердам);
Защитники: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Иан Матсен («Астон Вилла»), Джереми Фримпонг («Байер»), Лутсхарел Гертрюйда («Лейпциг»), Стефан де Врей («Интер»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм»), Йоррел Хато («Аякс»);
Полузащитники: Хави Симонс («Лейпциг»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Матс Виффер («Брайтон»), Квинтен Тимбер («Фейеноорд»), Дониэлл Мален («Боруссия» Дортмунд), Тен Копмейнерс («Ювентус»), Джастин Клюйверт («Борнмут»), Тейани Рейндерс («Милан»);
Нападающие: Брайан Бробби («Аякс»), Джошуа Зиркзе («Манчестер Юнайтед»).
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