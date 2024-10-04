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Ван Дейк, де Лигт, Симонс, Гакпо, Мален и Зиркзе – в составе Нидерландов на матчи Лиги наций против Германии и Венгрии

Рональд Куман назвал состав Нидерландов на ближайшие матчи.

На игры Лиги наций УЕФА против Венгрии (11 октября) и Германии (14 октября) были вызваны 23 футболиста.

Вратари: Барт Вербрюгген («Брайтон»)Марк Флеккен («Брентфорд»), Ник Олей («Спарта» Роттердам);

Защитники: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Иан Матсен («Астон Вилла»), Джереми Фримпонг («Байер»), Лутсхарел Гертрюйда («Лейпциг»), Стефан де Врей («Интер»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм»), Йоррел Хато («Аякс»);

Полузащитники: Хави Симонс («Лейпциг»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Матс Виффер («Брайтон»), Квинтен Тимбер («Фейеноорд»), Дониэлл Мален («Боруссия» Дортмунд), Тен Копмейнерс («Ювентус»), Джастин Клюйверт («Борнмут»), Тейани Рейндерс («Милан»);

Нападающие: Брайан Бробби («Аякс»), Джошуа Зиркзе («Манчестер Юнайтед»).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт Королевского футбольного союза Нидерландов
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Лейпциг
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Ник Олей
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logoМаттейс де Лигт
logoЛига наций УЕФА
logoДжастин Клюйверт
logoКоди Гакпо
logoТен Копмейнерс
logoТейани Рейндерс
logoЛутсхарел Гертрюйда
logoРайан Гравенберх
logoКвинтен Тимбер
logoБрайан Бробби
logoДжереми Фримпонг
logoДжошуа Зиркзе
logoИан Матсен
logoМатс Виффер
logoБарт Вербрюгген
logoХави Симонс
logoМикки ван де Вен
logoЙоррел Хато
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