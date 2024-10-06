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Экс-арбитр Хэкетт считает, что «Кристал Пэлас» заслужил пенальти за фол ван Дейка : «Смысл ВАР – исправлять ошибки, а не игнорировать их ради удобства или по какой-то другой причине»

Кит Хэкетт считает, что «Кристал Пэлас» заслужил пенальти в матче с «Ливерпулем».

Вчера мерсисайды обыграли лондонцев (1:0) в 7-м туре АПЛ.

«Решение не назначать «Кристал Пэлас» пенальти против «Ливерпуля» было полным бредом.

Хозяева имели полное право быть в ярости после того, как Ван Дейк избежал наказания за вопиющий промах – тот факт, что ВАР просмотрел инцидент, делает его еще хуже. «Ливерпуль», несомненно, избежал наказания за это. Был явный и очевидный пенальти, который должен был быть назначен в пользу «Кристал Пэлас», но, каким-то образом, судьи не сделали этого.

Когда Марк Гехи пытается добраться до мяча у дальней штанги штрафной «Ливерпуля», Вирджил ван Дейк нагло тянет его назад, чтобы лишить возможности сделать это. Действительно, защитник «Ливерпуля» использовал обе руки, чтобы совершить фол, как будто пытаясь привлечь внимание к тому факту, что он делает что-то незаконное.

Конечно, судьи упускают какие-то вещи, и поэтому это ответственность не только Саймона Хупера, несмотря на то, что он виноват в первоначальной ошибке. Но то, что ВАР не вмешался, было откровенно жалким. Весь смысл ВАР – исправлять ошибки, а не игнорировать их ради удобства или по какой-то другой неизвестной причине.

Это был явный захват? Да. Мешал ли он игре? Да. Было ли это ясно и очевидно? Да. По всем вышеперечисленным причинам, непоставленный пенальти – полный нонсенс, и «Пэлас» должен чувствовать себя пострадавшим», – заявил бывший арбитр.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
logoКристал Пэлас
logoВирджил ван Дейк
Саймон Хупер
видеоповторы
Кит Хэкетт
logoМарк Гехи
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