Уткин о Сафонове: «Любой игрок академии «Краснодара» может играть в «ПСЖ» или «Барсе». Уехать можно и в нынешней ситуации – просто все должно сложиться»
Даниил Уткин оценил переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».
– Конечно, я рад за него.
– Могли несколько лет назад представить такой переход?
– Почему нет? Я знаю его потенциал, любой игрок академии «Краснодара» может играть в «ПСЖ» или «Барселоне», просто для этого определенным образом должны сложиться обстоятельства.
Для многих [переход Сафонова в «ПСЖ»] стал хорошим примером того, что в нынешней ситуации можно уезжать играть за границу, – сказал полузащитник «Ахмата».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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