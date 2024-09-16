Уткин о Сафонове: «Любой игрок академии «Краснодара» может играть в «ПСЖ» или «Барсе». Уехать можно и в нынешней ситуации – просто все должно сложиться»

Даниил Уткин оценил переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– Конечно, я рад за него.

– Могли несколько лет назад представить такой переход?

– Почему нет? Я знаю его потенциал, любой игрок академии «Краснодара » может играть в «ПСЖ» или «Барселоне», просто для этого определенным образом должны сложиться обстоятельства.

Для многих [переход Сафонова в «ПСЖ»] стал хорошим примером того, что в нынешней ситуации можно уезжать играть за границу, – сказал полузащитник «Ахмата ».

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