Карпин оценил работу в сборной: «Промежуточно – ни о чем. Когда играем? С кем? Сейчас оценивать просто нечего»

Валерий Карпин высказался о промежуточных итогах работы в сборной России.

Национальная команда на октябрьском сборе не проводит ни одного товарищеского матча из-за отсутствия подходящих соперников.

– Как оцениваете свою работу в сборной?

– Промежуточно – ни о чем. Зачем оценивать? С кем мы играем? Как мы играем? Когда? По‑моему, сейчас оценивать просто даже особо нечего, – сказал главный тренер сборной России.

Матч Россия – Сирия пройдет в Волгограде. Среди вариантов были Москва и Санкт-Петербург («СЭ»)

Россия с Брунеем могут сыграть в Сочи, Нижнем Новгороде или Санкт-Петербурге («СЭ»)