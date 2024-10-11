Карпин оценил работу в сборной: «Промежуточно – ни о чем. Когда играем? С кем? Сейчас оценивать просто нечего»
Валерий Карпин высказался о промежуточных итогах работы в сборной России.
Национальная команда на октябрьском сборе не проводит ни одного товарищеского матча из-за отсутствия подходящих соперников.
– Как оцениваете свою работу в сборной?
– Промежуточно – ни о чем. Зачем оценивать? С кем мы играем? Как мы играем? Когда? По‑моему, сейчас оценивать просто даже особо нечего, – сказал главный тренер сборной России.
Матч Россия – Сирия пройдет в Волгограде. Среди вариантов были Москва и Санкт-Петербург («СЭ»)
Россия с Брунеем могут сыграть в Сочи, Нижнем Новгороде или Санкт-Петербурге («СЭ»)
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости