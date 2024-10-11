Россия с Брунеем могут сыграть в Сочи, Нижнем Новгороде или Санкт-Петербурге («СЭ»)
Россия может провести матч с Брунеем в Сочи, Нижнем Новгороде или Петербурге.
Ранее появилась информация, что товарищеский матч между сборными состоится 19 ноября.
По данным «Спорт-Экспресса», Российский футбольный союз (РФС) рассматривает Сочи, Нижний Новгород и Санкт-Петербург в качестве места проведения игры.
15 ноября команда Валерия Карпина сыграет против сборной Сирии, предположительно, в Волгограде.
В октябрьскую паузу ФИФА сборная России не играет, так как не смогла найти себе соперников.
Репортаж с тренировки сборной – дети и веселье вместо Пакистана. Что из этого вышло?
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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