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Карпин о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Не знаю, кто, что и как там считал. На матчах сборной всегда полный стадион – с Камеруном, с Сербией, даже с Кубой»

Валерий Карпин заявил, что не заметил снижения интереса к футболу в России.

Согласно опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

«Не знаю, кто, что и как там считал, но именно в матчах сборных всегда полный стадион, что с Камеруном, что с Сербией или даже с Кубой в Волгограде.

Болельщики всегда встречают в аэропорту, «атакуют» футболистов, ждут при входе в отель. Естественно, гонят команду вперед на стадионах. Так что лично я падение интереса не очень прочувствовал», – сказал главный тренер «Ростова» и  сборной России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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