  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юран о словах Дзюбы про обиду на Карпина: «Нельзя как пацан держать в себе это, все‑таки взрослый человек. Надо уважительней себя вести, так как Валерий Георгиевич старше»
7

Юран о словах Дзюбы про обиду на Карпина: «Нельзя как пацан держать в себе это, все‑таки взрослый человек. Надо уважительней себя вести, так как Валерий Георгиевич старше»

Сергей Юран высказался о перепалке Артема Дзюбы и Валерия Карпина.

В субботу «Акрон» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 2:0 в 10-м туре Мир РПЛ. После игры Дзюба, забивший дебютный гол за тольяттинский клуб, отметил, что у него сложные отношения с Карпиным, так как однажды тренер обидел его.

«Нельзя как пацан держать в себе эту обиду, которая была где‑то 10 лет назад. Не стоит Дзюбе такие вещи говорить, все‑таки Артем уже взрослый человек, имеющий детей.

В этой ситуации нужно себя вести посдержанней и уважительней к Карпину, так как Валерий Георгиевич старше», – сказал бывший главный тренер «Пари НН».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoРостов
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoСергей Юран
logoВалерий Карпин
logoМатч ТВ
logoАкрон
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Мостовой готов приехать в сборную России: «Мы тоже хотим забить Вьетнаму»
18сегодня, 10:58
Артем Дзюба: «Я не хочу сравнивать себя с Яшиным, но даже его гнобили болельщики. Пройдет 15-20 лет, и только потом начинают по-настоящему признавать»
161сегодня, 08:15
Артем Дзюба: «Если я забиваю и отдаю, то меня хвалят. А если я не забью и мы проиграем, то скажут, что я старое говно»
59вчера, 21:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Реал» 7 матчей подряд не побеждает «Атлетико» в основное время – с сентября 2022-го
57 минут назад
Льоренте получил красную, влетев шипами в голень Франу Гарсии в конце дерби «Атлетико» – «Реал»
1815 минут назадФото
Моуринью поместил ноутбук перед камерой трансляции, не согласившись с офсайдом у Джеко во время матча «Фенербахче» с «Антальяспором». Португалец получил желтую
518 минут назад
«Бумажный дом» и финал Евро – что общего? Переосмыслили кино и футбол
118 минут назадСпецпроект
«Реал» провел 36 матчей без поражений во всех турнирах. Последнее было в январе
1323 минуты назад
«Реал» до 3 очков сократил отставание от «Барселоны» после 8-го тура Ла Лиги
6228 минут назад
«Реал» не обыгрывает «Атлетико» в 4 матчах Ла Лиги подряд – 3 ничьих и поражение
6029 минут назад
«Реал» 40 матчей не проигрывает в Ла Лиге – больше года. Рекорд у «Барселоны» – 43 игры
3029 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» сыграл вничью с «Атлетико», «Бетис» одолел «Эспаньол», «Атлетик» сыграл вничью с «Севильей»
78830 минут назад
«Реал» на 95-й упустил победу над «Атлетико» – 1:1! Корреа ответил на гол Милитао, матч прерывали из-за бросания предметов в Куртуа
39630 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Только «Реал» и «Атлетико» идут без поражений в Ла Лиге после восьми туров
4 минуты назад
Лапочкин о судействе в матче «Махачкалы» с «Динамо»: «Чебан полностью провалил 1-й тайм. Пенальти и близко не было – хорошо, ВАР быстро вмешался. Момент с Тюкавиным – фол и желтая Константину»
23 минуты назад
«ПСЖ» и «Монако» лидируют в Лиге 1 после 6 туров, набрав по 16 очков. «Марсель» отстает на 3 балла
347 минут назад
Чемпионат Франции. «Марсель» проиграл «Страсбуру» в гостях, «Нант» поделил очки с «Сент-Этьеном», «Тулуза» проиграла «Лиону»
26сегодня, 20:42
На стадионе «Атлетико» объявили, что матч могут отменить, если фанатские беспорядки не прекратятся. Дерби остановлено на 10 минут из-за метания предметов на поле
14сегодня, 20:41
Радимов о наступе Тормены на пах Гонду: «Очевидная красная. Дайте нам переговоры ВАР, может, тогда мы поймем, что это профнепригодность»
6сегодня, 20:25
Орлов о наступе Тормены на пах Гонду: «По повтору впечатление, что наступ умышленный. Если бы Лусиано долго корчился от боли, игрока «Краснодара» удалили бы, возможно»
6сегодня, 20:25
Газизов о судействе Чебана с «Динамо»: «Не лучший его матч – почему он так много ошибался? «Динамо» Махачкала выглядело поинтереснее и заслуживало ничью»
5сегодня, 20:13
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Джеррарда сыграл вничью с «Аль-Таавуном», «Аль-Фейха» победила «Аль-Рияд»
10сегодня, 20:08
Вальверде попал мячом в фаната «Атлетико» на разминке. Хавбек «Реала» извинился и уведомил врачей
4сегодня, 20:05Фото