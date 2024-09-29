Юран о словах Дзюбы про обиду на Карпина: «Нельзя как пацан держать в себе это, все‑таки взрослый человек. Надо уважительней себя вести, так как Валерий Георгиевич старше»

Сергей Юран высказался о перепалке Артема Дзюбы и Валерия Карпина.

В субботу «Акрон » на выезде обыграл «Ростов » со счетом 2:0 в 10-м туре Мир РПЛ . После игры Дзюба , забивший дебютный гол за тольяттинский клуб, отметил , что у него сложные отношения с Карпиным , так как однажды тренер обидел его.

«Нельзя как пацан держать в себе эту обиду, которая была где‑то 10 лет назад. Не стоит Дзюбе такие вещи говорить, все‑таки Артем уже взрослый человек, имеющий детей.

В этой ситуации нужно себя вести посдержанней и уважительней к Карпину, так как Валерий Георгиевич старше», – сказал бывший главный тренер «Пари НН».