Юран о словах Дзюбы про обиду на Карпина: «Нельзя как пацан держать в себе это, все‑таки взрослый человек. Надо уважительней себя вести, так как Валерий Георгиевич старше»
Сергей Юран высказался о перепалке Артема Дзюбы и Валерия Карпина.
В субботу «Акрон» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 2:0 в 10-м туре Мир РПЛ. После игры Дзюба, забивший дебютный гол за тольяттинский клуб, отметил, что у него сложные отношения с Карпиным, так как однажды тренер обидел его.
«Нельзя как пацан держать в себе эту обиду, которая была где‑то 10 лет назад. Не стоит Дзюбе такие вещи говорить, все‑таки Артем уже взрослый человек, имеющий детей.
В этой ситуации нужно себя вести посдержанней и уважительней к Карпину, так как Валерий Георгиевич старше», – сказал бывший главный тренер «Пари НН».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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