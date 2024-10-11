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  • Гондурасский судья о Роналду: «С ним сложно, он часто чувствует, что к нему относятся несправедливо. Как-то он сказал мне: «Думаете, что вы звезды, но звезды здесь мы»
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Гондурасский судья о Роналду: «С ним сложно, он часто чувствует, что к нему относятся несправедливо. Как-то он сказал мне: «Думаете, что вы звезды, но звезды здесь мы»

Судья Саид Мартинес поделился впечатлениями от работы на игре «Аль-Насра».

«С Роналду очень сложно из-за его темперамента. Из-за своего соревновательного духа он часто чувствует, что к нему относятся несправедливо.

Мы отменили два его гола с помощью ВАР, но был момент, который ему не понравился, он посчитал, что на нем был фол в атаке, после которого его команда пропустила.

Стоя в десяти метрах от меня, он сказал: «С вами всегда одно и то же, вы всегда думаете, что вы звезды, но звезды здесь мы». Он сказал это на чистом испанском. Сначала он был спокоен, но затем расстроился, когда я посмотрел на него вызывающе.

Я попросил его подойти поближе. Криштиану – это Криштиану, он не подойдет, если сам не захочет. Но он подошел, и я сказал ему: «Ты великий футболист, но то, что ты сказал мне в перерыве, неправильно. Я уважаю тебя, но мы здесь для того, чтобы выполнять свою работу, как и ты».

Он ответил: «Да, ты прав, я неправильно выразился, прошу прощения». Он извинился, а во втором тайме вообще не жаловался и даже забил отличный гол со штрафного», – сказал гондурасский арбитр.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mediotiempo
logoКриштиану Роналду
logoсудьи
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
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