Кассано о сообщении от Роналду: «Я сказал, что он не входит в мой топ-10 лучших игроков. Криштиану прислал мне список своих голов и трофеев»
«Я сказал, что номер один для меня – Роналдо. Бразилец. Криштиану Роналду не входит в мою пятерку или даже десятку лучших футболистов, потому что, на мой взгляд, качества игрока заключаются в другом.
Затем я закончил работу, которую делал, и получил текстовое сообщение с номера с кодом +34, это Испания. Там был список всех трофеев, голов и его статистика. Затем он прислал мне голосовое сообщение, в котором сказал: «Ты проявил неуважение ко мне, больше так не делай. Ты забил всего 150 голов и выиграл всего четыре трофея». Супер.
Я ответил ему: «Дорогой Криштиану, послушай меня. Ты думаешь, я проявил к тебе неуважение, но ты просто не нравишься мне как игрок. В чем проблема?»
Представьте, он соизволил отправить мне сообщение», – сказал бывший нападающий «Ромы», «Милана» и «Интера» в подкасте BSMT.
«Роналду не знает, как играть в футбол. Он может забить 3000 голов, мне #####». Кассано о португальце
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