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Кассано о сообщении от Роналду: «Я сказал, что он не входит в мой топ-10 лучших игроков. Криштиану прислал мне список своих голов и трофеев»

Антонио Кассано рассказал, что Криштиану Роналду прислал ему гневное сообщение.

«Я сказал, что номер один для меня – Роналдо. Бразилец. Криштиану Роналду не входит в мою пятерку или даже десятку лучших футболистов, потому что, на мой взгляд, качества игрока заключаются в другом.

Затем я закончил работу, которую делал, и получил текстовое сообщение с номера с кодом +34, это Испания. Там был список всех трофеев, голов и его статистика. Затем он прислал мне голосовое сообщение, в котором сказал: «Ты проявил неуважение ко мне, больше так не делай. Ты забил всего 150 голов и выиграл всего четыре трофея». Супер.

Я ответил ему: «Дорогой Криштиану, послушай меня. Ты думаешь, я проявил к тебе неуважение, но ты просто не нравишься мне как игрок. В чем проблема?»

Представьте, он соизволил отправить мне сообщение», – сказал бывший нападающий «Ромы», «Милана» и «Интера» в подкасте BSMT.

«Роналду не знает, как играть в футбол. Он может забить 3000 голов, мне #####». Кассано о португальце

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoКриштиану Роналду
logoРоналдо
logoАнтонио Кассано
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
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