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  • Дешам не понимает, почему Мбаппе вошел в заявку «Реала» на матч с «Вильярреалом». Форварда из-за травмы не вызвали в сборную Франции
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Дешам не понимает, почему Мбаппе вошел в заявку «Реала» на матч с «Вильярреалом». Форварда из-за травмы не вызвали в сборную Франции

Дидье Дешам «в недоумении» из-за попадания Килиана Мбаппе в заявку «Реала».

Мадридский клуб сегодня проведет матч девятого тура Ла Лиги против «Вильярреала».

25-летний форвард попал в заявку команды, несмотря на то, что не был вызван в сборную Франции из-за травмы.

Как сообщает As, главный тренер французов Дидье Дешам «в недоумении» от этого решения клуба. Он полагал, что Мбаппе не восстановился после повреждения бедра.

Отмечается, что с момента травмы, полученной 24 сентября, медицинские штабы сборной Франции и «Реала» поддерживают контакт по поводу физической формы нападающего, поэтому его попадание в заявку на игру вызвало сильное удивление у Дешама.

Дешам о невызове Мбаппе: «У Килиана есть повреждение, ничего серьезного, но требуется лечение, чтобы полностью восстановиться»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
logoДидье Дешам
logoРеал Мадрид
logoВильярреал
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
logoтравмы
logoКилиан Мбаппе
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