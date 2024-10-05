Дешам не понимает, почему Мбаппе вошел в заявку «Реала» на матч с «Вильярреалом». Форварда из-за травмы не вызвали в сборную Франции
Дидье Дешам «в недоумении» из-за попадания Килиана Мбаппе в заявку «Реала».
Мадридский клуб сегодня проведет матч девятого тура Ла Лиги против «Вильярреала».
25-летний форвард попал в заявку команды, несмотря на то, что не был вызван в сборную Франции из-за травмы.
Как сообщает As, главный тренер французов Дидье Дешам «в недоумении» от этого решения клуба. Он полагал, что Мбаппе не восстановился после повреждения бедра.
Отмечается, что с момента травмы, полученной 24 сентября, медицинские штабы сборной Франции и «Реала» поддерживают контакт по поводу физической формы нападающего, поэтому его попадание в заявку на игру вызвало сильное удивление у Дешама.
Дешам о невызове Мбаппе: «У Килиана есть повреждение, ничего серьезного, но требуется лечение, чтобы полностью восстановиться»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
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