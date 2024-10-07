«Как капитан, Мбаппе должен быть примером, но это не так. А настоящий капитан, Гризманн, ушел». Пресс-секретарь главной фан-группы сборной Франции о лидерах

В главной фан-группе сборной Франции недовольны Килианом Мбаппе.

Нападающего «Реала » не вызвали в национальную команду, чтобы дать восстановиться от повреждения, а он вышел в стартовом составе на игру мадридцев с «Вильярреалом».

«Как капитан, он должен быть примером для фанатов, но это не так.

Получается, что настоящий капитан, Антуан Гризманн , ушел», – сказал Фабьен Бонне, пресс-секретарь Irresistibles Francais, в интервью L’Equipe.