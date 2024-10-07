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Экс-игрок Франции Боссис о невызове Мбаппе в сборную: «Если ты травмирован, то не играешь и за клуб. Его выход на поле в Ла Лиге делает ситуацию расплывчатой»

Максим Боссис высказался о том, что Килиан Мбаппе играл за «Реал» на фоне травмы.

25-летний форвард вышел в основном составе мадридского клуба на матч девятого тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:0), несмотря на то, что не был вызван в сборную Франции из-за травмы.

«Если ты травмирован и не вызываешься в сборную, то не играешь и за клуб. Но когда ты выходишь со скамейки запасных в Лиге чемпионов и играешь в основе в чемпионате, это делает ситуацию расплывчатой.

Он особенный игрок. Мы с Мишелем Платини знали это и хотели, чтобы Мбаппе был в сборной, несмотря на травму», – сказал бывший игрок сборной Франции Максим Боссис в интервью L’Equipe.

Дешам не понимает, почему Мбаппе вошел в заявку «Реала» на матч с «Вильярреалом». Форварда из-за травмы не вызвали в сборную Франции

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
logoМишель Платини
logoтравмы
ESPN
Максим Боссис
logoКилиан Мбаппе
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