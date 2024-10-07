Дешам об игре Мбаппе за «Реал» после невызова в сборную: «Интересы клубов и сборных в какой-то момент неизбежно расходятся. Для меня самое важное – это интересы игрока»
25-летний форвард вышел в основном составе «Реала» на матч девятого тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:0), несмотря на то, что не был вызван в сборную Франции из-за травмы.
«Многое в ситуации с Килианом говорит само за себя. Я говорю это не для того, чтобы оправдать Килиана, а для того, чтобы мы смотрели на ситуацию более широко. Нужно помнить что интересы клубов и интересы сборных – и я говорю не только о сборной Франции, потому что это относится и к другим национальным командам – в какой-то момент неизбежно расходятся. Мы также не должны забывать, что работодателем является клуб, а не федерация, и так было всегда.
Я стараюсь поддерживать отношения с игроками, разговаривать с ними. Очевидно, что для меня самое важное – это интересы игрока. Я очень хорошо знаю, что он не собирается идти против своего клуба. Он также не хочет идти против сборной. Но в какой-то момент нам придется расставить приоритеты в его интересах, не вгоняя его в неприятное положение», – сказал главный тренер сборной Франции.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий