«Все страны будут мечтать сыграть с Россией. Это время наступит!» Тетрадзе о соперниках сборной и санкциях
Омари Тетрадзе уверен, что однажды все сборные будут мечтать играть с Россией.
«Был бы абсурд, если сборная России играла бы с «людьми из Пакистана».
Несмотря на то что мы находимся под санкциями, это не говорит, что со сборной России так можно обращаться. Это уже какое-то неуважение. Карпин все правильно сказал, такие матчи лучше не играть.
Какой смысл играть с клубами, тем более с медийными командами? Это же сборная России! У нас есть своя планка, которую нельзя опускать.
Думаю, придет время, когда все страны будут мечтать, чтобы сыграть со сборной России. Это время наступит!» – сказал бывший футболист «Динамо», «Ромы» и сборной России Тетрадзе.
Россия не сыграет с фэйк-Пакистаном. Никаких матчей, будет только открытая тренировка
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
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