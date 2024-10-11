Экс-тренер «Спартака» Гунько: «Российских тренеров не ценят. Иностранцам дают больше времени на работу, на ошибки и на их исправление»
Дмитрий Гунько заявил, что российских тренеров не ценят в РПЛ.
48-летний специалист возглавляет армянский клуб «Урарту». В 2014 году он был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака».
Ранее стало известно, что босниец Владимир Слишкович возглавил «Оренбург».
«Надо у «Оренбурга» спросить, почему они не попробуют работать с российскими специалистами.
Я за российских тренеров и всегда говорю, что иностранцам дают больше времени на работу, больше шансов на ошибку, больше времени на исправление этих ошибок.
Российских тренеров по каким-то причинам не ценят», – заявил Дмитрий Гунько.
Гершкович о Слишковиче в «Оренбурге»: «Я против, эти тренеры ничего не добились. В России есть Юран, Кобелев, Колыванов, Кирьяков, Тетрадзе, Стукалов – многих специалистов можно назначить»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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