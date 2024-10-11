Экс-тренер «Спартака» Гунько: «Российских тренеров не ценят. Иностранцам дают больше времени на работу, на ошибки и на их исправление»

Дмитрий Гунько заявил, что российских тренеров не ценят в РПЛ.

48-летний специалист возглавляет армянский клуб «Урарту». В 2014 году он был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака ».

Ранее стало известно, что босниец Владимир Слишкович возглавил «Оренбург ».

«Надо у «Оренбурга» спросить, почему они не попробуют работать с российскими специалистами.

Я за российских тренеров и всегда говорю, что иностранцам дают больше времени на работу, больше шансов на ошибку, больше времени на исправление этих ошибок.

Российских тренеров по каким-то причинам не ценят», – заявил Дмитрий Гунько .

Гершкович о Слишковиче в «Оренбурге»: «Я против, эти тренеры ничего не добились. В России есть Юран, Кобелев, Колыванов, Кирьяков, Тетрадзе, Стукалов – многих специалистов можно назначить»