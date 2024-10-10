Ещенко о Соболеве в «Зените»: «Надеюсь, все получится, но не в матчах со «Спартаком». Боюсь представить, что будут кричать болельщики, но для него чем хуже – тем лучше»

Андрей Ещенко высказался об адаптации Александра Соболева в «Зените».

– Они же недавно играли в Краснодаре, где я работаю и живу. С ним поболтал и сказал: «Как приедете – позвонишь, увидимся». А потом вспомнил, что Соболев играет за «Зенит», и не поехал, ха-ха.

– Как проходит его адаптация в «Зените»?

– Он же взрослый игрок, что ему адаптироваться? Надо проявить себя и забивать. Надеюсь, что у Саши все получится, но не в матчах против «Спартака». Боюсь представить, что будут кричать болельщики, когда команды встретятся между собой.

– Соболев сможет психологически перебороть этот момент? В РПЛ не забивает, болельщики не принимают его.

– Для него чем хуже – тем лучше. Проявляет характер и злость. Он опытный игрок, должен проявить себя. Когда он был молод, был вспыльчивым и не понимал многое, но сейчас он все понимает.

У «Зенита» два состава, которые могут примерно также выступать. Если ты хочешь каких-то результатов и есть желание, то ты должен проявлять свои качества. Особенно, когда на твоей позиции еще два игрока. Так в «Зенит» уходил Зелимхан Бакаев, и он знал, что там высокая конкуренция. Надо понимать, что если выдержишь конкуренцию, то будешь играть, – сказал бывший защитник «Спартака ».