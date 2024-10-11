Ещенко о Николсоне: «Хороший вариант для ротации состава «Спартака». Он доказывает это голами»
– Станкович справляется с работой?
– Его работу оценим по итогам сезона. Поначалу все было хорошо, сейчас допустили пару осечек, и нужно исправлять ситуацию. Станкович дает возможность играть даже Николсону, который не нужен был предыдущим тренерам. Сейчас выпускает его, а тот забивает.
– Николсон за последние матчи забил три гола, даже не поехал в сборную Ямайки, чтобы тренироваться в клубе. Он заменяет Соболева?
– Ушел один нападающий, и вернули из аренды Шамара. У Николсона есть определенные качества, он это доказывает своими голами. Я думаю, что для ротации состава «Спартака» это хороший вариант, – сказал бывший защитник «Спартака».
В нынешнем сезоне Николсон забил 2 гола в 4 играх Мир РПЛ. В Фонбет Кубке России у него 1 гол и 2 голевые передачи.
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