Ещенко о Николсоне: «Хороший вариант для ротации состава «Спартака». Он доказывает это голами» 

Андрей Ещенко высказался о роли Шамара Николсона в «Спартаке».

– Станкович справляется с работой?

– Его работу оценим по итогам сезона. Поначалу все было хорошо, сейчас допустили пару осечек, и нужно исправлять ситуацию. Станкович дает возможность играть даже Николсону, который не нужен был предыдущим тренерам. Сейчас выпускает его, а тот забивает.

– Николсон за последние матчи забил три гола, даже не поехал в сборную Ямайки, чтобы тренироваться в клубе. Он заменяет Соболева?

– Ушел один нападающий, и вернули из аренды Шамара . У Николсона есть определенные качества, он это доказывает своими голами. Я думаю, что для ротации состава «Спартака» это хороший вариант, – сказал бывший защитник «Спартака ».

В нынешнем сезоне Николсон забил 2 гола в 4 играх Мир РПЛ . В Фонбет Кубке России у него 1 гол и 2 голевые передачи.