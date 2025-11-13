У Камавинга травма бедра. Состояние хавбека «Реала» оценят после матча с Украиной – он может вернуться в Мадрид
Эдуардо Камавинга повредил заднюю поверхность бедра.
У Эдуардо Камавинга повреждение задней поверхности бедра, сообщает журналист Фабрис Хокинс.
Ранее стало известно, что полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам вызван в сборную Франции после травмы Камавинга.
Игрок «Реала» испытывает боль, сегодня он тренировался отдельно. Он не примет участия в матче с Украиной и может пропустить выездную игру с Азербайджаном.
Состояние Эдуардо будет оценено после сегодняшнего матча, чтобы определить, останется ли он в национальной команде или вернется в Мадрид.
Франция сегодня примет украинцев в отборе на ЧМ-2026. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабриса Хокинса
