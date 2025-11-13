У Камавинга травма бедра. Состояние хавбека «Реала» оценят после матча с Украиной – он может вернуться в Мадрид

Эдуардо Камавинга повредил заднюю поверхность бедра.

У Эдуардо Камавинга повреждение задней поверхности бедра, сообщает журналист Фабрис Хокинс.

Ранее стало известно , что полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам вызван в сборную Франции после травмы Камавинга.

Игрок «Реала » испытывает боль, сегодня он тренировался отдельно. Он не примет участия в матче с Украиной и может пропустить выездную игру с Азербайджаном .

Состояние Эдуардо будет оценено после сегодняшнего матча, чтобы определить, останется ли он в национальной команде или вернется в Мадрид.

Франция сегодня примет украинцев в отборе на ЧМ-2026. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.