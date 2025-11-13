  • Спортс
  Ямаль за гол «Эспаньолу», Алеррандро за гол «Крузейро» и Райс за гол «Реалу» номинированы на премию Пушкаша
Ямаль за гол «Эспаньолу», Алеррандро за гол «Крузейро» и Райс за гол «Реалу» номинированы на премию Пушкаша

ФИФА признала гол Алеррандро одним из самых красивых в прошлом сезоне.

ФИФА опубликовала список самых красивых голов последнего сезона.

Международная федерация футбола представила перечень претендентов на премию Пушкаша. Учитывались мячи, забитые в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025-го. Победителя определят болельщики и эксперты.

В список попали: 

Алеррандро – гол «Крузейро» за «Виторию» 19 августа 2024-го;

Алессандро Дейола – гол «Венеции» за «Кальяри» 18 мая 2025 года;

– Педро де ла Вега – гол «Крус Асуль» за «Сиэтл Саундерс» 31 июля 2025 года;

– Сантьяго Монтьель – гол «Индепендьенте Ривадавия» за «Индепендьенте» 11 мая 2025 года;

– Амр Нассер – гол «Аль-Ахли» за «Фарко» 17 апреля 2025 года;

– Карлос Оррантия – гол «Керетаро» за «Атлас» 16 апреля 2025 года;

– Лукас Рибейро – гол «Боруссии» за «Мамелоди Сандаунс» 21 июня 2025 года;

– Деклан Райс – гол «Реалу» за «Арсенал» 8 апреля 2025 года;

– Ризки Рамадани – гол «Ареме» за «Персиджу» 9 марта 2025 года;

– Кевин Родригес – гол «Ризеспору» за «Касымпашу» 9 февраля 2025 года;

– Ламин Ямаль – гол «Барселоны» «Эспаньолу» 15 мая 2025 года.

Ознакомиться с видеозаписями номинированных ударов можно на сайте ФИФА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФИФА
