Ямаль за гол «Эспаньолу», Алеррандро за гол «Крузейро» и Райс за гол «Реалу» номинированы на премию Пушкаша
ФИФА опубликовала список самых красивых голов последнего сезона.
Международная федерация футбола представила перечень претендентов на премию Пушкаша. Учитывались мячи, забитые в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025-го. Победителя определят болельщики и эксперты.
В список попали:
– Алеррандро – гол «Крузейро» за «Виторию» 19 августа 2024-го;
– Алессандро Дейола – гол «Венеции» за «Кальяри» 18 мая 2025 года;
– Педро де ла Вега – гол «Крус Асуль» за «Сиэтл Саундерс» 31 июля 2025 года;
– Сантьяго Монтьель – гол «Индепендьенте Ривадавия» за «Индепендьенте» 11 мая 2025 года;
– Амр Нассер – гол «Аль-Ахли» за «Фарко» 17 апреля 2025 года;
– Карлос Оррантия – гол «Керетаро» за «Атлас» 16 апреля 2025 года;
– Лукас Рибейро – гол «Боруссии» за «Мамелоди Сандаунс» 21 июня 2025 года;
– Деклан Райс – гол «Реалу» за «Арсенал» 8 апреля 2025 года;
– Ризки Рамадани – гол «Ареме» за «Персиджу» 9 марта 2025 года;
– Кевин Родригес – гол «Ризеспору» за «Касымпашу» 9 февраля 2025 года;
– Ламин Ямаль – гол «Барселоны» «Эспаньолу» 15 мая 2025 года.
Ознакомиться с видеозаписями номинированных ударов можно на сайте ФИФА.