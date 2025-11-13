Экс-защитник «Урала» Балажиц об Иванове: «Легионеру мог сказать: «Давай уже русский выучи». Президент много шутил, у него такая страсть к футболу, что всегда должен быть с командой»

Грегор Балажиц: Григорий Иванов мог сказать легионеру – давай уже русский выучи.

Экс-защитник «Урала» Грегор Балажиц поделился воспоминаниями о президенте клуба Григории Иванове . Словенец выступал за команду из Екатеринбурга с 2017 по 2019 год.

– Президентом «Урала» был Григорий Иванов. Как тебе с ним работалось?

– Тогда я впервые увидел, что президент мог просто на скамейке сидеть во время матча или в раздевалке перед игрой. Он очень активно интересовался футболом. У него, знаешь, такая страсть. И любовь такая, что он всегда должен быть вместе с командой. Сначала это мне казалось странно. Но потом я увидел, насколько он любит футбол. Мне кажется, если Григорий Викторович уже столько в команде, это значит, что он хорошо работает. Мне было приятно работать с Григорием Викторовичем. Он много шутит, и он хороший человек.

– Он очень эпатажный руководитель для нашего футбола. В одном из интервью он рассказывал, как ходил с легионерами в баню. Было?

– Бывало на сборах. Он такой, очень близкий с футболистами. Не важно, с легионерами или россиянами. Ну, легионеру мог сказать: «Давай уже русский выучи». Он много шутил, но мы всегда знали, когда он шутит, а когда говорит серьезно, – рассказал Балажиц.