Ещенко о матче с Вьетнамом: «Сборная России должна играть, надо показывать, что мы – держава. Результат второстепенен»

Андрей Ещенко высказался о предстоящем матче сборных России и Вьетнама.

Товарищеская игра пройдет в Ханое в четверг, 5 сентября. В субботу сборная России сыграет с командой Таиланда.

«В матче с результат важен не будет, надо просто показывать себя. Сборная должна собираться, существовать, играть матчи, показывать, что мы – держава. Всегда приятно победить, но результат здесь второстепенен», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.