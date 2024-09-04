Ещенко о матче с Вьетнамом: «Сборная России должна играть, надо показывать, что мы – держава. Результат второстепенен»

Теги Андрей Ещенко премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Андрей Ещенко высказался о предстоящем матче сборных России и Вьетнама.

Товарищеская игра пройдет в Ханое в четверг, 5 сентября. В субботу сборная России сыграет с командой Таиланда.

«В матче с Вьетнамом результат важен не будет, надо просто показывать себя. Сборная должна собираться, существовать, играть матчи, показывать, что мы – держава. Всегда приятно победить, но результат здесь второстепенен», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

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23 комментария
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Держава? Откуда столько мусора у них в голове?
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Державы славны победами а не существованием
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Вообще не вижу связи между этими утверждениями.
+9
0
+9
Держава чего????
+8
-1
+7
Ответ Benjamin
Держава? Откуда столько мусора у них в голове?
ты спроси у него что это значит ?
он даже сформулировать не сможет...
+7
-1
+6
что он несёт ???
+6
-1
+5
- Сборная должна собираться, существовать, играть матчи, показывать, что мы – держава, – сказал бывший крепостной из Лукойловского надела.
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Можно на предматчевую интервью напомнить вьетнамцам , что мы ядерная держава
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А мне за державу обидно из-за таких игр.
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Как раз важен результат, проигрывать таким соперникам, все равно что стрелять себе в ногу
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Многополярная держава?
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Так результатом и можно себя проявить. Ещенко с похмелья что ли?
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я думаю большинству болельщиков такие матчи не интересны а значит и не нужны -это чтобы показать что россия не совсем изгой надо руководству
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Прав.Можно даже проиграть,но с разницей не более трёх мячей.Самое главное показать, что они держава!
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ну хоть не скипетр и на том спасибо
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Ого, во Вьетнаме более 100 млн жителей. Большая страна.
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Если не обыграть Вьетнам, такая себе держава получится, самодержавная
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Ну с вьетнамцами и тайцами не то что играть надо, надо доминировать
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Интересно а Испания держава?
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Как говорится: на безрыбье и рак рыба...)
Будем болеть как всегда. Россия Вперед!!!
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Ответ Мечел70
Многополярная держава?
Которой рулит однополярник.
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Ответ Александр Митин
я думаю большинству болельщиков такие матчи не интересны а значит и не нужны -это чтобы показать что россия не совсем изгой надо руководству
Почему не интересны? Лично я буду болеть и орать со своего дивана" Россия, вперед! "🤣
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