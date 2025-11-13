Адвокат о словах Акинфеева: «Тренер, который тебя не ставит, не будет твоим любимым, понимаю. Игорь – отличный вратарь, но не был 1-м номером из-за серьезной травмы перед Евро-2012»
Дик Адвокат: Акинфеев на Евро-2012 не был первым номером из-за травмы.
Дик Адвокат прокомментировал слова Игоря Акинфеева о выборе голкиперов на Евро-2012.
«Акинфеев был действительно отличным вратарем. К сожалению для него, перед тем Евро он получил очень серьезную травму. Это простая причина того, что он не был первым номером на том турнире. Я могу понять, что, когда ты не в составе, тренер, который тебя не ставит, не будет твоим любимым. Так это работает.
Несмотря на критику Игоря, могу сказать вам, что он был одним из лучших вратарей, которые когда-либо играли в сборной России. Желаю ему всего наилучшего!»
