Адвокат о словах Акинфеева: «Тренер, который тебя не ставит, не будет твоим любимым, понимаю. Игорь – отличный вратарь, но не был 1-м номером из-за серьезной травмы перед Евро-2012»

Дик Адвокат: Акинфеев на Евро-2012 не был первым номером из-за травмы.

Дик Адвокат прокомментировал слова Игоря Акинфеева о выборе голкиперов на Евро -2012.

«Акинфеев был действительно отличным вратарем. К сожалению для него, перед тем Евро он получил очень серьезную травму. Это простая причина того, что он не был первым номером на том турнире. Я могу понять, что, когда ты не в составе, тренер, который тебя не ставит, не будет твоим любимым. Так это работает.

Несмотря на критику Игоря, могу сказать вам, что он был одним из лучших вратарей, которые когда-либо играли в сборной России. Желаю ему всего наилучшего!»