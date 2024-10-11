Гендиректор «Баварии» о деле Диарра: «Нынешняя система трансферов выгодна маленьким клубам. В интересах игроков защитить ее»
Ранее суд Европейского союза (ЕС) признал действующую систему ФИФА противоречащей законам ЕС. Причиной стало обращение в суд бывшего игрока «Локомотива» Лассана Диарра.
«Нынешняя трансферная система выгодна в первую очередь небольшим европейским клубам.
В отличие от крупных команд, они не имеют больших доходов от медиаправ и спонсорства и зависят от доходов с продажи билетов и трансферов.
Сейчас нам нужно добиться ясности и тщательно оценить решение. Я думаю, что защитить существующую трансферную систему также и в интересах игроков», – сказал гендиректор «Баварии» и заместитель председателя Ассоциации европейских клубов Ян-Кристиан Дрезен.
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Гендиректор «Баварии» о забастовке игроков: «Неправильно, когда нам угрожают люди, находящиеся на вершине в плане доходов. Многие другие не говорят об этом»
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