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Гендиректор «Баварии» о деле Диарра: «Нынешняя система трансферов выгодна маленьким клубам. В интересах игроков защитить ее»

Гендиректор «Баварии» высказался о возможном изменении системы трансферов в мире.

Ранее суд Европейского союза (ЕС) признал действующую систему ФИФА противоречащей законам ЕС. Причиной стало обращение в суд бывшего игрока «Локомотива» Лассана Диарра.

«Нынешняя трансферная система выгодна в первую очередь небольшим европейским клубам.

В отличие от крупных команд, они не имеют больших доходов от медиаправ и спонсорства и зависят от доходов с продажи билетов и трансферов.

Сейчас нам нужно добиться ясности и тщательно оценить решение. Я думаю, что защитить существующую трансферную систему также и в интересах игроков», – сказал гендиректор «Баварии» и заместитель председателя Ассоциации европейских клубов Ян-Кристиан Дрезен.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Kicker
logoБавария
logoЛассана Диарра
logoбундеслига Германия
трансферы
бизнес
logoАссоциация европейских клубов
Европейский союз
Ян-Кристиан Дрезен
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