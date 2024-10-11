Гендиректор «Баварии» о деле Диарра: «Нынешняя система трансферов выгодна маленьким клубам. В интересах игроков защитить ее»

Гендиректор «Баварии» высказался о возможном изменении системы трансферов в мире.

Ранее суд Европейского союза (ЕС) признал действующую систему ФИФА противоречащей законам ЕС. Причиной стало обращение в суд бывшего игрока «Локомотива» Лассана Диарра.

«Нынешняя трансферная система выгодна в первую очередь небольшим европейским клубам.

В отличие от крупных команд, они не имеют больших доходов от медиаправ и спонсорства и зависят от доходов с продажи билетов и трансферов.

Сейчас нам нужно добиться ясности и тщательно оценить решение. Я думаю, что защитить существующую трансферную систему также и в интересах игроков», – сказал гендиректор «Баварии » и заместитель председателя Ассоциации европейских клубов Ян-Кристиан Дрезен .

Правила трансферов нарушают законы ЕС: историческое решение суда! Дело Диарра и «Локо» изменит футбол

Гендиректор «Баварии» о забастовке игроков: «Неправильно, когда нам угрожают люди, находящиеся на вершине в плане доходов. Многие другие не говорят об этом»