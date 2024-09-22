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Игроки «Баварии» посетили Октоберфест в традиционных костюмах после 3 побед и 20 голов за восемь дней

Игроки «Баварии» посетили Октоберфест вместе с Венсаном Компани.

Главный тренер пришел на фестиваль в традиционной баварской одежде, также как игроки и официальные лица клуба.

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен рассказал, что бельгийский тренер разрешил игроками пить пиво, оставив решение за ними.

Мюнхенцы победили в трех матчах и забили 20 голов во всех турнирах за восемь дней. В субботу команда Компани обыграла «Вердер» со счетом 5:0, одержав четвертую победу в четырех матчах Бундеслиги. Неделей ранее они победили «Хольштайн Киль» со счетом 6:1, а во вторник разгромили «Динамо Загреб» со счетом 9:2 в Лиге чемпионов.

«Нам даже не нужно напиваться, чтобы поднять себе настроение. Это была блестящая неделя», – пошутил полузащитник «Баварии» Томас Мюллер, когда команда направилась в пивной шатер на фестивале.

Мероприятие в Мюнхене посетил и Харри Кейн, ставший самым результативным англичанином в истории Бундеслиги. Кейн опередил Джейдона Санчо, который забил 40 голов в чемпионате за «Боруссию».

«Это была отличная неделя. Поздравляю ребят с правильным настроем и отношением к игре. Такой же стиль в игре с мячом и без него мы хотим продемонстрировать и в предстоящих играх. Было видно, что мы продолжаем давить, даже после второго и третьего гола. Мы – «Бавария», – заявил 31-летний нападающий.

Фото: fcbayern.com

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Yahoo
logoБавария
logoВенсан Компани
logoбундеслига Германия
logoТомас Мюллер
logoХарри Кейн
алкоголь и спорт
Ян-Кристиан Дрезен
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