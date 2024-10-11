Черчесов о сборной Казахстана: «Будем использовать Лигу наций, чтобы подготовиться к отбору на чемпионат мира»
Станислав Черчесов высказался об участии сборной Казахстана в Лиге наций.
Тренер казахстанцев выразил мнение после разгрома от Австрии (0:4) в 3-м туре. Ранее команда проиграла Словении (0:3) и поделила очки с Норвегией (0:0).
«Это не экспериментальный состав. Это то, что мы видим: кто находится в каком состоянии. Нам нужно распределить силы, чтобы хватило сил на следующую игру [со Словенией].
Доволен Астановым и Исламханом. Аслан Дарабаев вышел после долгого перерыва и сыграл достаточно качественно. Это турнир, который был придуман вместо товарищеский игр. Мы будем использовать этот турнир, чтобы подготовиться к отбору на чемпионат мира», – сказал Черчесов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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