Черчесов о сборной Казахстана: «Будем использовать Лигу наций, чтобы подготовиться к отбору на чемпионат мира» 

Станислав Черчесов высказался об участии сборной Казахстана в Лиге наций.

Тренер казахстанцев выразил мнение после разгрома от Австрии (0:4) в 3-м туре. Ранее команда проиграла Словении (0:3) и поделила очки с Норвегией (0:0).

«Это не экспериментальный состав. Это то, что мы видим: кто находится в каком состоянии. Нам нужно распределить силы, чтобы хватило сил на следующую игру [со Словенией].

Доволен Астановым и Исламханом. Аслан Дарабаев вышел после долгого перерыва и сыграл достаточно качественно. Это турнир, который был придуман вместо товарищеский игр. Мы будем использовать этот турнир, чтобы подготовиться к отбору на чемпионат мира», – сказал Черчесов .