Черчесов перед матчем с Австрией: «Футбол состоит из двух компонентов: мяч у тебя и мяч не у тебя. Казахстану нужно пользоваться этим. Только обороняться – не наша философия»

Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча Казахстана и Австрии в Лиге наций.

«Нужно быть готовым к тому, что Австрия будет часто владеть мячом. Мы не первый день в футболе. Часто команды, которые по той или иной причине лучше, владеют мячом большую часть времени. Но это не сказывается на результате. Владея мячом больше в матче против норвежцев, Австрия проиграла.

Когда у тебя мяч, это хорошо. Футбол состоит из двух компонентов: мяч у тебя и мяч не у тебя. Этим надо пользоваться. Понятно, возможно завтра у них может быть преимущество во владении мячом, но нам нужно построить игру так, чтобы минимизировать опасные моменты у наших ворот и навязать борьбу. Только обороняться – не наша философия», – сказал главный тренер сборной Казахстана .