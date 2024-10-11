Черчесов про 0:4 от Австрии: «Несмотря на разгром, я увидел прогресс Казахстана по сравнению с игрой в Словении. Мы учимся, это футбол»
Станислав Черчесов оценил поражение Казахстана от Австрии (0:4) в Лиге наций.
«Когда счет 0:4, говорить особо не о чем. Мы допустили много ошибок. Мы не реализовали свои голевые моменты, и на этом уровне такое наказывается. Интенсивность игры была очень высокой. Австрия как всегда сыграла очень хорошо и находится в отличной форме. Мы знали, что они хороши в прессинге. Мы даже не предложили сопернику сделать счет 1:0...
Это не большое поражение, но мы должны извлечь из него правильные уроки. Несмотря на разгром, я увидел прогресс по сравнению с игрой в Словении (0:3). Мы учимся, это футбол. Я уверен, что к следующим играм мы подойдем с большим опытом», — сказал тренер сборной Казахстана.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sports.kz
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости