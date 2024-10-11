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  • Семин о том, что Хвича в 4-й раз стал игроком месяца в Серии А: «Это говорит о его стабильности, мастерстве, хладнокровии. Честь ему и хвала» 
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Семин о том, что Хвича в 4-й раз стал игроком месяца в Серии А: «Это говорит о его стабильности, мастерстве, хладнокровии. Честь ему и хвала» 

Юрий Семин высказался о том, что Хвича Кварацхелия признан игроком месяца в Серии А.

Вингер «Наполи» выиграл этот приз в 4-й раз.

«Очень сложно получить признание у итальянской прессы — нужно быть на голову сильнее остальных. Все думали, что первый сезон он так прекрасно провел на эмоциях, а во втором сезоне уже немного было людей, которые думали о том, что он будет играть на таком же уровне. А он играет еще сильнее, чем в прошлом году. 

Это говорит о его стабильности, мастерстве, хладнокровии. «Наполи» — сложный клуб, потому что там часто меняются тренеры, но Хвича устоял, двигается дальше — честь ему и хвала. Он крепкий парень, поздравляю», — сказал бывший тренер «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЮрий Семин
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoХвича Кварацхелия
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