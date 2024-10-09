Хвича Кварацхелия: «Благодарю бога за то, что я сын Грузии – буду делать все, чтобы страна мной гордилась. Мечтаю выиграть с клубом ЛЧ и верю, что сборная может попасть на ЧМ»
– Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов со своим клубом. Я всегда мечтал стать профессиональным футболистом, но поначалу это казалось невозможным. Когда я ходил на матчи сборной, то даже не думал, что однажды я тоже выйду на поле, а другие дети будут поддерживать меня с трибун.
Я понял, что в жизни возможно все, если у вас есть вера и желание сделать все, чтобы это случилось. Мечты сбываются. Хвича Кварцхелия осуществил свою мечту, стал футболистом и играет за свою страну.
– Что для вас значит представлять Грузию?
– Я хочу быть полезен своей стране. Учитывая то, что я делаю сегодня, я считаю, что это помогает Грузии, а Грузия помогает мне. Я безмерно горжусь тем, что я грузин.
Я благодарю Бога за то, что родился в Грузии и являюсь сыном этой исторической страны. Я всегда буду делать все возможное, чтобы страна мной гордилась, независимо от того, что будет дальше.
– Вы бы хотели сыграть на чемпионате мира 2026 года?
– В последние несколько месяцев мы показали, что Грузия способна на многое. Мы сделаем все, чтобы осуществить нашу мечту сыграть на чемпионате мира. Мы считаем, что можем туда попасть, и это самое главное. У нас есть опыт и характер, чтобы воплотить эту мечту в реальность, – сказал вингер «Наполи» и сборной Грузии.
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