Хвича – игрок месяца в Серии А. Вингер «Наполи» взял приз в 4-й раз – больше всех наряду с Дибалой
Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Серии А в сентябре.
Полузащитник «Наполи» обошел в голосовании болельщиков Федерико Димарко («Интер»), Бремера («Ювентус»), Кристиана Пулишича («Милан»), Сантьяго Кастро («Болонья») и Патрика Кутроне («Комо»).
На счету вингера 2 гола и одна результативная передача в 3 матчах чемпионата Италии.
Благодаря четвертой победе в номинации «Игрок месяца» Кварацхелия вместе с Пауло Дибалой («Рома») стал игроком, выигрывавшим этот приз чаще всего.
Награда будет вручена футболисту перед матчем «Наполи» с «Лечче» в рамках Серии А, который пройдет 26 октября.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Серии А
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