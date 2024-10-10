Хвича – игрок месяца в Серии А. Вингер «Наполи» взял приз в 4-й раз – больше всех наряду с Дибалой

Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Серии А в сентябре.

Полузащитник «Наполи» обошел в голосовании болельщиков Федерико Димарко («Интер »), Бремера («Ювентус »), Кристиана Пулишича («Милан »), Сантьяго Кастро («Болонья ») и Патрика Кутроне («Комо »).

На счету вингера 2 гола и одна результативная передача в 3 матчах чемпионата Италии.

Благодаря четвертой победе в номинации «Игрок месяца» Кварацхелия вместе с Пауло Дибалой («Рома ») стал игроком, выигрывавшим этот приз чаще всего.

Награда будет вручена футболисту перед матчем «Наполи » с «Лечче» в рамках Серии А, который пройдет 26 октября.