Хвича Кварацхелия: «С детства боготворил Роналду. Перед игрой с Португалией на Евро он пожелал мне удачи – я был на седьмом небе от счастья и поверил в победу Грузии еще больше»

Хвича Кварацхелия назвал Криштиану Роналду своим кумиром.

– На Евро вы забили гол в матче против Португалии с Криштиану Роналду. Насколько удивительно было играть против него?

– Матч против Португалии на Евро был самым важным. Я играл против игрока, за которым следил и которого боготворил с детства. Перед игрой я сказал себе: «Это мой звездный час», – и я знал, что должен показать это на поле. Играть против своего кумира – огромная мотивация.

Это было невероятно. Он подошел ко мне и пожелал удачи. Я был на седьмом небе от счастья и еще больше поверил в то, что Грузия победит. В тот вечер я выложился полностью и помог своей команде добиться исторического результата, – сказал вингер «Наполи » и сборной Грузии.