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  • Хвича Кварацхелия: «С детства боготворил Роналду. Перед игрой с Португалией на Евро он пожелал мне удачи – я был на седьмом небе от счастья и поверил в победу Грузии еще больше»
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Хвича Кварацхелия: «С детства боготворил Роналду. Перед игрой с Португалией на Евро он пожелал мне удачи – я был на седьмом небе от счастья и поверил в победу Грузии еще больше»

Хвича Кварацхелия назвал Криштиану Роналду своим кумиром.

– На Евро вы забили гол в матче против Португалии с Криштиану Роналду. Насколько удивительно было играть против него?

– Матч против Португалии на Евро был самым важным. Я играл против игрока, за которым следил и которого боготворил с детства. Перед игрой я сказал себе: «Это мой звездный час», – и я знал, что должен показать это на поле. Играть против своего кумира – огромная мотивация.

Это было невероятно. Он подошел ко мне и пожелал удачи. Я был на седьмом небе от счастья и еще больше поверил в то, что Грузия победит. В тот вечер я выложился полностью и помог своей команде добиться исторического результата, – сказал вингер «Наполи» и сборной Грузии.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ФИФА
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoСборная Грузии по футболу
logoЕвро-2024
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoХвича Кварацхелия
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