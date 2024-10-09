«Будущее футбола в надежных руках, но мы должны уважать легенд. Месси и Роналду по-прежнему играют и выступают на высоком уровне». Хвича о новом поколении игроков
Хвича Кварацхелия высказался о значении Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
– Кварацхелия, Холанд, Мбаппе, Беллингем, Ямаль, Винисиус... Будет ли будущее футбола таким же захватывающим, как и недавнее прошлое?
– Эти имена говорят о том, что будущее футбола в надежных руках, но мы должны уважать легенд этого спорта, таких как Месси и Роналду. Они по-прежнему играют и выступают для болельщиков на высоком уровне.
Мне повезло играть в ту же эпоху, что и они, и увидеть тот захватывающий футбол, который они подарили нам вместе с другими легендами своего поколения, – заявил полузащитник «Наполи».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
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