Ундав об оскорблениях в соцсетях: «Эти люди никогда не скажут этого тебе в лицо, они только прячутся за экранами компьютеров. Мне было больно, но теперь все равно»

Дениз Ундав рассказал, почему на долгий срок отказался от соцсетей.

– Тебя долго не было в социальных сетях. Почему?

– Я просто не хотел. Мне было больно: многие люди писали мне, а иногда и оскорбляли меня, что меня раздражало. Поэтому я удалил свои аккаунты, и дальше все пошло хорошо. Поэтому я решил оставить все как есть, я не чувствовал, что что-то упускаю.

Теперь я снова пользуюсь ими, но мне действительно нужно было подумать полгода. Я мог снова начать пользоваться ими перед чемпионатом Европы, тогда у меня было бы больше подписчиков, но это меня не интересует.

– Теперь негативные новости беспокоят тебя меньше?

– Даже если кто-то оскорбляет меня или что-то в этом роде, мне все равно. И так должно быть с каждым профессиональным спортсменом, потому что всегда найдутся люди, которым ты не нравишься, что бы ты ни делал.

Если я приезжаю в сборную с пакетом для мусора , некоторые люди думают, что я делаю это, чтобы привлечь к себе внимание. Так что пусть они оскорбляют меня, мне все равно. Все равно эти люди никогда не скажут этого тебе в лицо. Они только прячутся за экранами своих компьютеров, – сказал нападающий «Штутгарта » и сборной Германии.

Ундав о моде: «Брюки – это просто брюки, будь они от H M или люксового бренда. Роскошь – проводить время с семьей и наблюдать, как растет дочь»